سكيكدة: العثور على صبية ضاعت وسط الغابة ببوشطاطة

بعد حوالي 5 ساعات من البحث، تم العثور على الطفلة رنين بوسيالة التي تاهت وسط الغابة بمنطقة ” قهوة ماء حلو” ببلدية بوشطاطة محمود بولاية سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الصبية كانت مع أفراد عائلتها في الغابة، أين كانوا يقمومون ببعض الأعمال كالعادة، قبل أن تختفي الصبية في لحظة غفلة، وتنطلق عملية البحث عنها من قبل أفراد عائلتها وسكان البلدية مدعومين بأفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني والحماية المدنية، عملية انتهت بالعثور على الصبية وهي في حالة جيدة وتم تسليمها لعائلتها الصغيرة.