سكيكدة : العثور على 300 كلغ من الكوكايين كانت داخل حقائب ظهر عليها علم روسيا

حسب ما توفر من معلومات فإن العملية تمت إثر مشاهدة مراقبة حرس السواحل قبالة المنطقة الصناعية سوناطراك سكيكدة اشياء تطفو.

قبل أن تنطلق عملية الانتشال ليتبين بأن الأمر يتعلق بحقائب ظهر تحمل كميات من مادة الكوكاييين وعليها علم روسيا.

وأكدت ذات المصادر أن عملية تمشيط للساحل السكيكدي الممتد من رأس بوقارون غربا إلى رأس الحديد أقصى شرق الولاية.

والتي ستكون في الساعات القادمة للتأكد من عدم وجود حقائب أخرى أوما شابه قذفته الأمواج إلى الساحل.

ويذكر أن سواحل ولاية سكيكدة شهدت في الساعات ارتفاع غير مسبوق في امواج البحر التي فاقت الـ 7 أمتار.