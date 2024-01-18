سكيكدة: العثور عن مفقود بالبحر بعد سقوطه من جدار أثناء أخذ صورة تذكارية

تم عصر اليوم الخميس، وبعد 11 يوما من البحث، العثور على الشاب المفقود في البحر بالشاطئ العسكري رقم 01 بولاية سكيكدة.

وقد استأنفت كل من الوحدات العملية الرئيسية لمصالح الحماية، صبيحة اليوم الخميس. ولليوم الحادي عشر على التوالي، عملية البحث عن مفقود في البحر بالشاطئ العسكري رقم 01 بولاية سكيكدة.

وأوضحت الحماية المدنية لولاية سكيكدة، أن الوحدات العملية الرئيسية القل ،سكيكدة ، الميناء، المرسى، البحرية. وكذا غطاسي الحماية المدنية. و فرق الدعم لكل من ولايتي عنابة وجيحل، استأنفت عملية البحث عن المفقود بالبحر.

وحسب ذات المصدر فإن العملية تتم تحت اشراف مدير الحماية المدنية.