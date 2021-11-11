سكيكدة: الغلق النهائي للمدخل المؤقت نحو الطريق السيار “شرق-غرب” بعين بوزيان

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية سكيكدة، عن غلق بصفة نهائية بدءا من اليوم الخميس المدخل المؤقت نحو الطريق السيار”شرق-غرب” المتواجد على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بمنطقة بوغلبون ببلدية عين بوزيان.

وقالت المديرة الولائية للأشغال العمومية فريال سعيود، في تصريح “لوأج”، أن غلق هذا المدخل الذي فتح مؤقتا سنة 2013 للسماح بولوج المواطنين للطريق السيار “شرق-غرب” في انتظار إستكمال المحولات بهذا المقطع. “قد جاء بطلب من الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” تخوفا من حدوث أي حادث بالنظر لوجود أنبوب غاز يمر بالمنطقة. قادم من حاسي الرمل بولاية الأغواط نحو مركب تمييع الغاز بسكيكدة بقطر 41 بوصة”.

كما أضافت سعيود، أنه حسب تعهدات القائمين على الوكالة الوطنية للطرق السريعة، فإنه سيتم فتح محول الحروش بحلول سنة 2022″. موضحة بأنه في انتظار ذلك يتعين على جل المواطنين. يجب استخدام مدخل بلدية لغدير أو مدخل بلدية زيغود يوسف بقسنطينة الذي لا يبعد كثيرا عن بلدية عين بوزيان بسكيكدة”.

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