سكيكدة: القبض على حارس باركينغ طعن جاره بالسكين

تمكنت مصالح أمن سكيكدة، اليوم الخميس، من توقيف أحد الأشخاص مشتبه به، في قضية القتل العمدي بالسلاح الأبيض.

حيثيات القضية تعود لتقدم ضحية بإيداع شكوى رسمية لدى المصالح المذكورة، مفادها تعرضه لإعتداء بالسلاح الأبيض،وكادت تودي بحياته من طرف جاره.

وكان مرفوقا بشهادة طبية مؤشرعليها من طرف الطبيب الشرعي تثبت عجزه عن العمل لأكثر من شهر.

لتتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، الذي يعمل حارس حضيرة، بحي عيسى بوكرمة بمدينة سكيكدة. حسب بيان ذات المصالح.

وبعد إستكمال ملف الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه به أمام النيابة المختصة بخصوص ” جناية القتل العمدي بالسلاح الأبيض” أين تم إيداعه الحبس.