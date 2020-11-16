سكيكدة.. القبض على شاب يستعمل “شفرة حلاقة” لسرقة ضحاياه في الحافلات

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، من توقيف أحد الأشخاص، يبلغ من العمر37 سنة عن قضية “السرقة بالنشل”.

وتعود حيثيات القضية، إلى دوريات راجلة لعناصر الفرقة بالزي المدني بحي “الإخوة ساكر”، بوسط مدينة سكيكدة.

أين لفت انتباههم أحد الأشخاص والمعروفين بالسوابق الإجرامية، المتعلقة بالسرقة، يتوجه مسرعا نحو مدخل عمارة بذات الحي.

ليتم اللحاق به على الفور من طرف عناصر الفرقة، أين تم توقيفه وضبط حافظة يد رجالية بيده وهو بصدد فتحها وفرز محتواها.

واسترجع عناصر الأمن الحافظة، والتي بمعاينتها تبين أنها تحتوي على وثائق تعود لأحد الأشخاص.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ50000 دج والذي قام المشتبه فيه بإخفائها بأحد جيوب سترته، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية.

ومكنت مجريات التحقيق، من التعرف على الضحية البالغ من العمر 81 سنة، والذي تعرض إلى فعل السرقة، أثناء ركوبه بإحدى الحافلات.

أين قام المشتبه فيه بالجلوس بجانبه، وباستعمال شفرة حلاقة قام بتمزيق جيب سترة الضحية وأخذ الحافظة، ولم ينتبه المشتبه فيه لتعرضه لسرقة إلا بعد أن تم الاتصال به من الشرطة.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق، أنجز ضد المشتبه فيه ملفات قضائية، تم بموجبها تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة عن قضية السرقة بالنشل.