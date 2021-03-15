سكيكدة..القبض على “نصاب” يوهم المواطنين بقدرته على التوسط لهم لدى الجهات المكلفة بملف السكن

تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية بأمن ولايةسكيكدة، من توقيف شخص نصب على 13 ضحية.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن المعني كان يوهم ضحاياه بقدرته على التوسط لهم لدى الجهات المكلفة بملف السكن مقابل تحصله على مبالغ مالية تصل الى 65 مليون سنتيم .

وضبط المتورط البالغ من العمر 57 سنة متلبسا داخل محله التجاري بمدينة سكيكدة بصدد قبض مبلغ مالي من أحد ضحاياه

وتم خلال العملية استرجاع نسخ لطلبات وطعون تخص ملف السكن، إضافة الى وثائق مدنية لعدد من الأشخاص .

وبين التحقيق أن المشتبه فيه استلم مبالغ مالية قدرها 942 مليون سنتيم خلال عملية النصب.

وقد تم تقديمه أمام النيابة المحلية أين صدر في حقه أمر إيداع .