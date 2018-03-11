سكيكدة.. اللجنة الوزارية تباشر تحقيقاتها في مستشفى عبد الرزاق بوحارة

حلت مساء اليوم لجنة الوزارية بسكيكدة للتحقيق في التجاوزات والاتهامات التي وجهها مدير الصحة بالولاية لـ 12 جراحا داخليا.

برفضهم تطبيق قرار الوزارة القاضي بإجراء عمليات قيصرية للنساء الحوامل.

وستحقق هذه اللجنة في التجاوزات على غرار ضعف نشاط الجراحين والذي لا يتجاوز 3 عمليات جراحية في الشهر لكل جراح.

وتعريض صحة الحوامل للخطر بعدم إخضاعهن لاختبار الحمل، بالإضافة الى عدم تسجيلهن في الدفتر الخاص بالحوامل.

اللجنة المكونة من إطارات بوزارة الصحة شرعت فور وصولها في الاطلاع على التقارير ودفاتر استقبال الحوامل وعدد التحويلات للمصحات الخاصة.

كما ستقوم اللجنة بالاستماع إلى الأطباء الجراحين لمعرفة سبب رفضهم إجراء العمليات القيصرية وكذا مدير هذه المؤسسة الاستشفائية.

لمعرفة مدى صحة تقارير مدير الصحة التي تم رفعها إلى الوزارة.

التحقيقات سيمتد لبعض المصحات الخاصة التي تستقبل تحويلات الحوامل لإجراء عمليات قيصرية انطلاقا من مستشفى عبد الرزاق بوحارة.