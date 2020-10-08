سكيكدة: انتشال جثة شاب من وسط حفرة بالعربي بن مهيدي

تدخلت مصالح الحمايه المدنية لولاية سكيكدة، متمثلة في الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز، اليوم، لاجل انتشال و تحويل جثة شخص.

وذلك من وسط حفرة بعمق حوالي 4 أمتار بالمكان المسمى العربي بن مهيدي، القرية السياحية مركز 07 بلدية فلفلة دائرة سكيكدة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الضحية المسمى ( ش، ح ) البالغ من العمر 23 سنة وينحدر من بلدية صالح بوالشعور، حيث عثر عليه ملقى على الارض بجانب محطة تصفية المياه القدرة بعمق 4 متر.

وفي وقت لا تزال ملابسات السقوط والحادثة ككل مبهمة، باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديدها.