سكيكدة: انتشال جثة شاب من وسط حفرة بالعربي بن مهيدي

أخبار الجزائر
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سكيكدة: انتشال جثة شاب من وسط حفرة بالعربي بن مهيدي
بقلم محمد حمادة

تدخلت مصالح الحمايه المدنية لولاية سكيكدة، متمثلة في الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز، اليوم، لاجل انتشال و تحويل جثة شخص.

وذلك من وسط حفرة بعمق حوالي 4 أمتار بالمكان المسمى العربي بن مهيدي، القرية السياحية مركز 07 بلدية فلفلة دائرة سكيكدة.
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الضحية المسمى ( ش، ح ) البالغ من العمر 23 سنة وينحدر من بلدية صالح بوالشعور، حيث عثر عليه ملقى على الارض بجانب محطة تصفية المياه القدرة بعمق  4 متر.
وفي وقت لا تزال ملابسات السقوط والحادثة ككل مبهمة، باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديدها.


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