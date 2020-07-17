سكيكدة.. انتشال جثة شخص بشاطئ واد طنجي

انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية سكيكدة جثة شخص بالمكان المسمى شاطئ واد طنجي ببلدية عين الزويت دائرة الحدائق.

عملية الإنتشال تمت في حدود الساعة 19سا و37د من ساء اليوم الجمعة من قبل الوحدة البحرية الشهيد لوصيف بوشطاطة مدعمة بالوحدة الرئيسيةسعودي الكنز، بالإضافة إلى ووحدة قطاع الميناء الشهيد رابحي رابح .

أين تم العثور على الجثة بشاطئ واد طنجي المعروف ب،نه نقطة انطلاق الحراقة في الولاية وحسب مصادر النهار أونلاين.

ووفق ذات المصادر فإن الضحية كان رفقة 9 أشخاص حين غرق لحين وصول الحماية المدنية لاذوا بالفرار تاركين جثة صديقهم مرمية بين الصخور.