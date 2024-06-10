سكيكدة.. انتشال جثة طفل من بركة مائية ببلدية حدائق

تدخلت مصالح الحماية المدنية بسكيكدة، اليوم الإثنين، من اجل انتشال جثة غريق من بركة مائية بالمكان المسمة مرامط بلدية حدائق.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 21سا55د من أجل عملية إنتشال جثة غريق من بركة مائية.

وتم انشال الجثة الضحية متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 10سنوات، اين تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وتم تسخير خلال هذه العملية 3 غطاسين وسيارة اسعاف وشاحنة انقاذ.