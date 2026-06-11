سكيكدة: انتشال جثة غريقة عشرينية من البحر

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، على الساعة 05 سا و50 د، من العثور على غريقة كانت مفقودة في عرض البحر في ولاية سكيكدة.

الغريقة من جنس أنثى تبلغ من العمر 22 سنة، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

للتذكير، تدخلت يوم أمس الاربعاء، على الساعة 15 سا و38 دقيقة، لأجل البحث عن غريق مفقود في البحر بشاطئ “قرباز مركز 03”. (شاطئ مسموح السباحة، الراية حمراء)، بلدية جندل سعيدي محمد ودائرة عزابة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية غطاسين، قارب مطاطي نصف صلب. سيارة إسعاف. 7 أعوان حماية مدنية + 10 أعوان موسميين.

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