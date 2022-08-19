سكيكدة: انتشال جثث 4 غرقى والبحث جاري عن طفل

تدخلت مصالح الحماية المدنية المكلفة بحراسة الشواطئ بسكيكدة، اليوم، لأجل انتشال جثث 3 غرقى بعدة شواطئ، حيث تم العثور على الغريق الأول البالغ من العمر 47سنة، و ينحدر من الريحانة ولاية سكيكدة وانتشاله من شاطئ واد لحجر، كما تم العثور على الشاب الذي غرق بالمركز 04 بشاطئ العربي بن مهيدي البالغ من العمر 34سنة ينحدر من ولاية تبسة.

السواحل الشرقية من الولاية ، سجل بها غرقى أيضا اليوم، حيث تم العثور عن شاب يلغ من العمر 19 سنة غريق بمنطقة الغرسة براس الحديد ببلدية المرسى ،وبشاطئ المرسى بذات البلدية وتحديدا بالوادي الكبير بمنطقة الرميلة تم العثور على جثة شابب يبلغ من العمر 19 سنة ينحدر من ولاية قسنطينة.

إلى ذلك، تواصلت إلى غاية كتابة هذه الأسطر، عملية البحث عن طفل يبلغ من العمر 16 سنة و ينحدر من ولاية ام البواقي، مفقود على مستوى شاطئ قرباز 01 البالغ.