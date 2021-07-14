سكيكدة: انتشال غريق متوفي بشاطئ واد طنجي

تدخل غطاسو الحماية المدنية لولاية سكيكدة مدعمين بوحدة قطاع الميناء، اليوم الأربعاء، لإجلاء غريق متوفي على مستوى الشاطئ. تم انتشاله من طرف المواطنين بالمكان المسمى شاطئ واد طنجي شاطئ غير محروس وغير مسموح السباحة.

وذكرت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة كل المواطنين بعدم المغامرة والسباحة في الشواطئ الممنوعة لسباحة لأنها غير محروسة. مع اتباع النصائح والإرشادات المقدمة من طرف أعوان الحماية المدنية.