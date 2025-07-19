سكيكدة.. اندلاع حريق غابة بمنطقة بوزيتونة

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 12سا 00د، أين تم تسجيل اندلاع حريق غابة بالمكان المسمى منطقة بوزيتونة ببلدية القل ولاية سكيكدة.

وأوضحت ذات المصالح أن عملية اخماد حريق غابة بالمكان المسمى منطقة بوزيتونة متواصلة. مشيرة انه تم تسخير لهذا التدخل 03 طائرات من نوع AT802 .13 شاحنة إطفاء من وحدات التدخل و الرتل المتنقل سكيكدة وسيارة اتصال.

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