سكيكدة: انطلاق حملة واسعة للبحث عن رئيس بلدية السبت المفقود من أيام

انطلقت، اليوم الجمعة، حملة واسعة للبحث عن المحامي المفقود منذ أيام الأستاذ جمال الدين شاوي. الذي اختفى عن الأنظار وانقطعت الاتصالات به منذ حوالي 5 أيام. خاصة بعد العثور على بعض من أغراضه مرمية وحتلا سيارته.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن عملية البحث الأولى، انطلقت صباحا من قبل المواطنين. قبل أن تنطلق حملة ثانية بعد صلاة الجمعة تقودها مصالح الحماية المدنية. ممثلة في الوحدة الرئيسية والثانوية بسكيكدة، وحدة عزابة، وحدة بن عزوز. وحدة رمضان جمال، وحدة الحروش، وحدة قطاع الميناء، المركز المتقدم سكيكدة وسط. الحماية المدنية لولاية باتنة، قالمة وعنابة والفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة. مع تحديد حوالي 4 مناطق بحث في خطة تم تسطيرها من قبل قيادة الحملة.

وكان المحامي المفقود الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية السبت جنوبي ولاية سكيكدة. قبل أن يصل المجلس إلى الانسداد، قد اختفى عن الأنظار منذ أيام وتنقطع مع كل الاتصالات. وهو ما جعل عائلته تتقدن ببلاغات رسمية للجهات الأمنية والقضائية المختصة التي باشرت الإجراءات المعمول بها في مثل هكذا وضعيات. سيما بعد تسارع الأمور، بعد العثور على بعض أغراض الأستاذ المحامي مرمية على قارعة السيار شرق غرب. بمنطقة عين بوزيان على الحدود بين ولايتي سكيكدة وقسنطينة، فيما تم العثور على سيارته. محروقة بمنطقة الخروب بولاية قسنطينة حسب المعلومات المتداولة.