سكيكدة: تأجيل محاكمة مدير وعدد من إطارات مركب حجار السود إلى الـ 16 اكتوبر الجاري

للمرة الثانية على التوالي

أجلت، أول أمس، محكمة الجنح الابتدائية بعزاية في سكيكدة، ، محاكمة إطارات مصنع الإسمنت حجار السود ببلدية بكوش لخضر . في القضية التي تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة، خلال مشروع بناء مدخل جديد ومكاتب إدارية.

حيث توبعوا بتهم تتعلق بجنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، جنحة إساءة استغلال الوظيفة بالامتناع عمدا على تأدية عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو تخرق القوانين التنظيمات، وللمرة الثانية على التوالي إلى الـ 16 من الشهر الجاري، بطلب من دفاع المتهمين وحضور كل الأطراف في القضية.

تعود حيثيات القضية إلى تقديم مقاول هو ضحية في قضية الحال، بشكوى إلى مصالح الأمن، مفادها سحب المشروع المذكور منه بعد أن فاز بمناقصته وفقا للتنظيمات المعمول بها، ومنحه لمقاولة أخرى لا تتوفر على الشروط ـ بحسب الشكوى ـ الضبطية القضائية باشرت تحقيقات معمقة كشفت عن وجود تلاعبات في منح الصفقة، قبل أن يتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية التي فتحت تحقيقا دام مدة من الزمن انتهى بتوجيه تهم لإطارات المؤسسة يتقدمهم مدير المؤسسة و مدير المشتريات، مدير التنمية البشرية، مدير العمليات، ومدير المالية و متهمين آخرين يصل عددهم إلى 15 متهما، وعدد من الشهود.