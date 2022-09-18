سكيكدة..تأجيل محاكمة مدير  وعدد من إطارات مركب حجار السود إلى شهر  أكتوبر 

أجلت، اليوم، محكمة الجنح الابتدائية بعزابة في سكيكدة، محاكمة إطارات مصنع الأسمنت حجار السود ببلدية بكوش لخضر ، في القضية التي تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة، خلال مشروع بناء مدخل جديد و مكاتب إدارية.

والذين توبعوا بتهم تتعلق بجنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، جنحة إساءة استغلال الوظيفة بالامتناع عمدا على تأدية عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو تخرق القوانين التنظيمات، إلى تاريخ 9 أكتوبر المقبل، بطلب من دفاع المتهمين وحضور كل الأطراف في القضية.

وتعود حيثيات القضية، إلى تقديم مقاول هو ضحية في قضية الحال بشكوى إلى مصالح الأمن مشروع مفادها سحب المشروع المذكور منه منه بعد أن فاز بمناقصتة وفقا للتنظيمات المعمول بها، ومنحه لمقاولة أخرى لا تتوفر على الشروط .

وبحسب الشكوى ـ الضبطية القضائية باشرت تحقيقات معمقة كشفت عن وجود تلاعبات في منح الصفقة، قبل أن يتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية التي فتحت تحقيقا دام مدة من الزمن انتهى بتوجيه تهم لإطارات المؤسسة يتقدمهم مدير المؤسسة ومدير المشتريات.

بالإضافة الى مدير التنمية البشرية، مدير العمليات، ومدير المالية و متهمين آخرين يصل عددهم إلى 15 متهما وعدد من الشهود.