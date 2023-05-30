قناة النهار سكيكدة : تجمعات سكنية دون حيطان سند…سكان تحت الخطر بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ماي 2023 - 11:26 شارك غرِّد أرسل 93 0 سكيكدة : تجمعات سكنية دون حيطان سند…سكان تحت الخطر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SZkGE اقرأ أيضا قادة العرب يثمنون جهود الرئيس تبون وتبنيه لم شمل العرب قناة النهار 20 ماي المركزات الفيتامينية الحيوانية..إنتاج كبير مقابل أرقام محتشمة بالتصدير قناة النهار 25 ماي فاسألوا: النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من ينشق القبر قناة النهار 18 ماي دار عزيزة..القصة والتاريخ قناة النهار 25 ماي طيب معانا / بيتزا بـ4 أذواق متنوعة 🍕 كوكتيل خاص لأصحاب فقر الدم 🍹 قناة النهار 20 ماي دلال خير: أيوب.. تعرض لشلل كلي بسبب الحمى.. يناشد المحسنين قناة النهار 19 ماي صريح جدا: هذه هي الوصايا التي أخذها الجزائريون عن الرسول عليه الصلاة و السلام قناة النهار 21 ماي الجلفة : توقيف 04 أشخاص و حجز شاحنة محملة بالخشب و 05 مناشير أوتوماتيكية قناة النهار 24 ماي برج بوعريريج / بوجمعة.. فلاح حول أرض قاحلة إلى جنة تنتج قناطير من القمح رغم الجفاف قناة النهار 19 ماي المجلس المهني لشعبة الحبوب.. مقترحات لإنقاذ شعبة الحبوب لهذا الموسم قناة النهار 13 ماي