سكيكدة: تدخلات مصالح الأشغال العمومية لفتح الطرق المغلقة بسبب الثلوج

قامت مصالح الأشغال العمومية لولاية سكيكدة ليلا ونهارا بتدخلات لفتح محاور الطرق المغلقة بسبب تساقط الثلوج.

وفي هذا السياق نشرت وزارة الأشغال العمومية عبر صفحنها على “الفايسبوك” اليوم الإثنين، جانب من تدخلات مصالح القسم الفرعي للأشغال العمومية بالقل ولاية سكيكدة.

وهذا لفتح محاور الطرق المغلقة بسبب تساقط الثلوج خلال الساعات الاولى ببلدية اولاد عطية سيوان و بلدية قنواع.

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هذه الطرقات المغلقة بسبب التساقط الكثيف للثلوج

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة التي أدت إلى تساقط الثلوج و الأمطار تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور ليلة أمس.

وحسبما كشفت عنه قيادة الدرك الوطني من خلال صفحتها على الفايسبوك، أن هناك صعوبة في السير على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بالضبط على مستوى بلدية آيت نوال مزادة بسبب تساقط الثلوج.

كما أن هناك صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 45 الرابط بين بلديتي بوسلام وبوعنداس بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى صعوبة في السير بالمحور الولائي رقم 06 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف. على مستوى قرية تيزي نتاقة بلدية آيت تيزي بسبب تراكم الثلوج.

تدخلات الحماية المدنية والطرقات المغلقة بسب الثلوج والأمطار