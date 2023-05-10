قناة النهار سكيكدة: تراجع في إنتاج الفراولة المكركبة بسبب الجفاف بقلم قناة النهار نشر في 10 ماي 2023 - 16:08 فلاحة شارك غرِّد أرسل 14 0 سكيكدة: تراجع في إنتاج الفراولة المكركبة بسبب الجفاف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fThfF اقرأ أيضا المدية : تنامي ظاهرة التخريب والإعتداء على شبكات وخطوط الكهرباء قناة النهار 02 ماي أبطال "الدّامة " يتمنون عيد مبارك للشعب الجزائري قناة النهار 21 أفريل وزير الري: ملف عودة الجزائرية للمياه للتسيير قيد الدراسة وهو يسير بوتيرة جيدة قناة النهار 01 ماي الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية عزم 2023 بتندوف قناة النهار 10 ماي إستمرار الأجواء الحارة على أغلب الولايات قناة النهار 29 أفريل "ارزقي رمان " المباراة أمام الصومال صعبة من الناحية الذهنية قناة النهار 28 أفريل طالع هابط: شاهد مفخرة الجزائر.. تكريم قراء القرآن عبد العزيز سحيم و عماد ناعوس قناة النهار 23 أفريل ريبورتاج : ثيفسوين..عيد ربيع سكان منعة بباتنة قناة النهار 26 أفريل تطهير التعريفات الجمركية قطع الطريق أمام الغش وتضخيم الفواتير قناة النهار 23 أفريل حريق منزل يخلف خسائر مادية في ساعات متأخرة من الليل بسيدي بلعباس قناة النهار 08 ماي