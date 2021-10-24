سكيكدة: ترحيل 7 عائلات بعد انهيار جزئي لبناية عتيقة

تم ليلة أمس السبت، ترحيل 7 عائلات في ولاية سكيكدة. بعد انهيار جزئي بإحدى البنايات العتيقة بنهج محمد دخيلي وسط مدينة سكيكدة (حي المرشي) يوم الخميس الماضي.

وتنقلت الوالي إلى عين المكان، حيث اطمأنت على سلامة العائلات، ليتم الشروع مباشرة في عملية الترحيل والتي مست سبعة عائلات. وذلك بعد عملية التحقيق الإداري والتأكد عبر البطاقية الوطنية للسكن، وإخلاء المكان مباشرة .

العملية استمرت إلى غاية منتصف الليل وفي ظروف جيدة. ليتم ترحيل العائلات بشكل نهائي إلى سكناتهم الجديدة بحصة 571 سكن إجتماعي بحي 1500 مسكن “مسيون” .