سكيكدة تستفيد من 2000 وحدة سكن عمومي ايجاري و2000 إعانة للسكن الريفي

تم توزيع وتوطين عبر مختلف البلديات برنامج سكني جديد لسنة 2024، مبلغ من طرف وزير السكن والعمران والمدينة. بإجمالي 4000 وحدة سكنية منها 2000 وحدة سكنية بصيغة السكن الإجتماعي. و 2000 إعانة ريفية. والتي تعتبر كإضافة للبرنامج السابق المقدر بـ 500 وحدة سكنية بصيغة السكن الإجتماعي و3000 إعانة ريفية.

✅ حرصا من الوالي للإنطلاق الفوري لهذا البرنامج الجديد لتلبية إحتياجات الساكنة، أسدت تعليمات التالية:

-الحرص على التنسيق بين مصالح قطاع السكن ومختلف المصالح: أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري. سونلغاز، الفلاحة، الغابات، والحرص على إزالة كل العراقيل الإدارية. لضمان تسليم قرارات التخصيص لكل الأرضيات المقترحة وهذا في أجل لا يتعدى 10 أيام. للسماح لديوان الترقية والتسيير العقاري في الحصول على رخص البناء والإنطلاق الفعلي في أشغال البناء.

-التأكد من تموقع المشاريع بالأرضيات القريبة من كل الشبكات من كهرباء. غاز، ماء، قنوات الصرف الصحي والخالية من كل العراقيل.

-المتابعة الدورية من طرف مديرية السكن والتكثيف من الخرجات الميدانية. لتجسيد انطلاق أشغال البناء من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري.