سكيكدة.. تسرب غاز المدينة وأشغال لإعادة إمداد المواطنين بالغاز

تدخلت مصالح الحمايه المدنيه لولاية سكيكدة، اليوم السبت، بالتنسيق مع مصالح سونلغاز، لأجل تسرب غاز المدينة من الأنبوب الرئيسي.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم التدخل، أمام مدخل المدينة الجديدة بوزعرورة بالطريق الولائي رقم 18، المؤدي إلى بلدية فلفلة.

ووقع الحادث، على إثر أشغال الحفر لتمرير قنوات الصرف الصحي.

وتمت عملية إغلاق الحنفية مصدر التزويد، وباشرت ذات المصالح عملية الإصلاح لأجل إعادة إمداد المواطنين بالغاز.

هذا وتتواجد مصالح الحماية المدنية، في عين المكان للحراسة الأمنية، في حين ان عملية الإصلاح لا تزال متواصلة إلى غاية الساعة.