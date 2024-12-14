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أخبار الجزائر

سكيكدة.. تسمم 3 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء

بقلم عايدة.ع
سكيكدة.. تسمم 3 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء
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أصيب 3 اشخاص باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء،  بحي 50 مسكن ريفي بوزعرورة، بلدية فلفلة و دائرة سكيكدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي 50 مسكن ريفي بوزعرورة، بلدية فلفلة و دائرة سكيكدة

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس ،تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و34 سنة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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