سكيكدة.. تسمم 3 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء
بقلم عايدة.ع
أصيب 3 اشخاص باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 50 مسكن ريفي بوزعرورة، بلدية فلفلة و دائرة سكيكدة.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي 50 مسكن ريفي بوزعرورة، بلدية فلفلة و دائرة سكيكدة
حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص لهم ضيق في التنفس ،تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و34 سنة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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