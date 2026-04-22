سكيكدة.. تسمم 4 أشخاص بالغاز

تعرض 4 أشخاص بولاية سكيكدة، للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد بالمطبخ منزل بحي مرج الديب، ببلدية سكيكدة .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافات المركز المتقدم سكيكدة وسط تدخلت ليلة أمس. من أجل اسعاف 04 أشخاص تعرضو للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

حيث خلف الحادث تسمم (04) أشخاص من عائلة واحدة ( الرجل 66 سنة ، امرأة 55سنة ، شاب 24 سنة. و طفلة 16 سنة)، يعانون بصعوبة في التنفس، تم اسعافهم بعين المكان و نقلهم إلى المستشفى سكيكدة.

