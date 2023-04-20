سكيكدة.. تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من يوم الخميس، تسمم 4 أشخاص من عائلة واحدة، بالغاز في ولاية سكيكدة.

كما أوضح، بيان الحماية، أن حادث تسمم العائلة وقع على الساعة 00 سا و51 دقيقة بسبب استنشاق غاز سام منبعث من سخان غير مزود بقناة صرف الغازات السامة. وهذا على مستوى عمارة حي بوكرمة لخضر بلدية رمضان جمال ولاية سكيكدة.

أين تم إنقاذ وإسعاف المصابين المتراوحة أعمارهم بين 19 و57 سنة ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات.