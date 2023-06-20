سكيكدة.. تسمم 5 أشخاص بالغاز

تمكن أعوان الحماية المدنية، ليلة الاثنين، من انقاذ 5 أشخاص تعرضوا لتسمم واختناق بغاز احادي اكسيد الكربون. وهذا بحي الامل ببلدية سكيكدة.

كما أاشر بيان الحماية المدنية، إلى أن الأخيرة، تدخلت ليلة أمس في حدود الساعة 22سا و 56 د من أجل حادث تسمم بالغاز. المنبعث من سخان الماء لمنزل بالطابق الارضي، الكائن بعمارة بحي الامل ببلدية سكيكدة.

في حين، أسرف الحادث إصابة 4 نساء وطفلة تتراوح اعمارهم مابين 7 و68 سنة. مصابين بآلام في الرأس وفي حالة غثيان تم اسعافهم و تحويلهم الى مستشفى سكيكدة.