سكيكدة.. تسمم 5 أشخاص بالغاز
بقلم أسماء.ع
تمكن أعوان الحماية المدنية، ليلة الاثنين، من انقاذ 5 أشخاص تعرضوا لتسمم واختناق بغاز احادي اكسيد الكربون. وهذا بحي الامل ببلدية سكيكدة.
كما أاشر بيان الحماية المدنية، إلى أن الأخيرة، تدخلت ليلة أمس في حدود الساعة 22سا و 56 د من أجل حادث تسمم بالغاز. المنبعث من سخان الماء لمنزل بالطابق الارضي، الكائن بعمارة بحي الامل ببلدية سكيكدة.
في حين، أسرف الحادث إصابة 4 نساء وطفلة تتراوح اعمارهم مابين 7 و68 سنة. مصابين بآلام في الرأس وفي حالة غثيان تم اسعافهم و تحويلهم الى مستشفى سكيكدة.
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