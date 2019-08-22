سكيكدة : تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة بتمالوس

استقبلت، فجر اليوم، مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية الإخوة جفال بتمالوس في سكيكدة، 5 أشخاص من عائلة واحدة تعرضوا لتسمم.

وحسب مصادر النهار فإن المسعرفين كانوا يشتكون من آلام حادة على مسنوى البطن والرأس

وبعد المعاينة والفحص تبين أن المعنيون اللذين تتراوح أعمارهم بين 19 و59 سنة تعرضوا لتسمم غذائي.

وذلك اثر تناولهم لطبق الفتات التقليدي في وليمة، بمنطقة “الرمايل” التابعة لبلدية تمالوس.

وحسب ما توفر من معلومات فإن المصابون تلقوا العلاجات الازمة ةيغادر 3 منهم مباشرة.

ويتم الاحتفاظ بإثنين لكنهما غادرا هم كذلك بعد استقرار حالتهما الصحية، هذا وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة.