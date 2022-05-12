سكيكدة: تفحم شاب داخل سيارته بعد انحرافها واشتعال النار فيها

شهد، الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، وتحديدا في شطره المار بقرية منزل الأبطال التابعة إداريا إلى بلدية عزابة. حادث مرور أليم راح ضحيته شاب في العقد الثالث من العمر تفحما داخل سيارته.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحادث نجم اثر انحراف سيارة سياحية من نوع رونو سانمبول. واصطدامها بشجرة قبل أن تأتي عليها ألسنة اللهب والضحية داخلها بعد أن فشل بعد الحضور من إخراجه من السيارة قبل اشتعالها. وفشل هو في مغادرتها بمفرده.

هذا وقد باشر عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية عزاية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الأليم.

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