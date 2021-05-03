سكيكدة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، من تفكيك شبكة إجرامية تتاجر في الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشبكة لها إمتداد وطني، حيث تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 26 و 30 سنة.

كما تم حجز كمية معتبرة من دواء بريغابلين ذو خصائص مؤثر عقلي، والمقدرة بأكثر من 5500 كبسولة 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

حيثيات القضية تعود إلى عملية بحث وتحري باشرتها الفرقة الجنائية ، بعد رصدها لنشاط مشبوه لعناصر هذه الشبكة.

وقد تم تشكيل وتكليف أفواج عملياتية مكّنت من تشخيصهم وتوقيفهم تباعا، وحجز 5500 كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية.

بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهم ملف قضائي بتهمة حيازة ونقل بضاعة ( مواد صيدلانية) باستعمال مركبة لغرض تجاري مصادرها التهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة

، ممارسة مهنة الصحة دون ترخيص والمتاجرة بمواد صيدلانية ”

تم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

محمد حمادة