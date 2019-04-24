سكيكدة.. تفكيك شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية بالقل

3 متورطون ينحدرون من ولاية باتنة

تمكنت مصالح أمن القل بسكيكدة، من تفكيك شبكة مكونة من 5 أفراد مختصة في تزوير وإصدار أوراق نقدية ذات سعر قانوني.

وترويجها وطرحها لتداول لإقليم الوطني والدولي مع العلم بما يعيبها.

وحسبما أفاده بيان لذات المصالح، فإن القضية تعود وقائعها إلى تلقي أمن القل لشكوى من أحد المواطنين بعدما راودته شكوك

حول إمكانية وجود تزوير في أوراق نقدية، تسلمها من أحد معارفه بعد عملية تجارية بينهما.

لتقوم قوات الشرطة بمعاينة الأوراق التي بينت المعاينة الأولية أنها تحمل نفس الأرقام، ليتم عرضها للخبرة التي أكدت أنها مزورة.

الضبطية القضائية كثفت من عملية البحث والتحري، والتي أثمرت عن توقيف المشتبه بهم من بينهم 03 ينحدرون من ولاية باتنة.

حيث بعد إعداد خطة محكمة تم توقيفهم على مستوى مدينة القل، أين ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية مزورة. وفقا لنفس المصدر.

المبالغ المالية من العملة الوطنية والأجنبية “الأورو”، كانت بصدد طرحها للتداول بأسواق المدينة،غير أن تدخل قوات الشرطة حال دون ذلك.

كما حجزت مصالح أمن الدائرة 66 ورقة نقدية مزورة بالإضافة الى هواتف نقالة وسيارة استغلها المشتبه فيهم في القضية.