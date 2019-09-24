سكيكدة.. تفكيك عصابة سرقة السيارات باستعمال جهاز التشويش

أوقفت عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة، شخصين تورطا في قضية تتعلق بالسرقة بالتعدد من داخل مركبة.

تعود وقائع القضية عندما تقدم أحد المواطنين من المناوبة الليلية بأمن ولاية سكيكدة.

وهذا من أجل رفع شكوى بعد تعرضه للسرقة من طرف مجهولين، استهدفت مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية، كانت موضوعة داخل الصندوق الخلفي لسيارته بشارع ديدوش مراد وسط المدينة أين كانت مركونة.

الشرطة وفور تلقيها الشكوى سارعت الى عين المكان مرفوقة بعناصر تحقيق الشخصية.

أين اجرت معاينة ميدانية للمركبة والتي بينت عدم وجود أي أثارللكسرأو التحطيم للسيارة ، ليتم فتح تحقيق في القضية.

عملية البحث والتحري اثمرت عن توقيف شخصين من المشتبه فيهما ليتم توقيفهما وتحويلهما إلى المصلحة من أجل استكمال التحقيق.

كما مكنت الضبطية القضائية من استرجاع جهاز تشويش عن بعد يستعمل في التشويش لتعطيل عملية إقفال السيارات.

واسفرت التحقيقات أن المشتبه فيهما كانا يترصدا الضحية عندما هم بركن سيارته، وعند محاولته إغلاقها تمكنو عبر جهاز التشويش من تعطيل الاقفال الخاصة بالسيارة ومن ثمة الاستلاء على المبلغ المالي.

وتم تقديم المشتبه بهما امام نيابة محكمة سكيكدة.