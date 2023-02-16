سكيكدة: تواصل التحقيق القضائي مع المشتبه فيهم بقتل المحامي جمال شاوي

تتواصل منذ مساء أمس إلى غاية الساعة، التحقيقات القضائية مع المشتبه فيهم الثمانية. باختطاف وقتل المحامي ورئيس البلدية السابق لبلدية السبت جمال الدين شاوي، بالمحكمة الابتدائية بعزابة ولاية سكيكدة.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء ووسط تعزيزات أمنية مشددة. جلسات إستماع للمتهمين بقتل المحامي ورئيس البلدية السابق لبلدية السبت جمال الدين شاوي.

يذكر أن المشتبه فيهم وهم 4 أشقاء “شقيقن من عائلتين مختلفين” و شرطي و 3 متهمين آخرين قد تم توقيفهم والتحقيق معهم من قبل الضبطية القضائية قبل تقديمهم مساء أمس أمام الجهات القضائية لإقليم الاختصاص.