سكيكدة: تواصل عملية البحث عن الصياد الغريق لليوم الثالث على التوالي

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
سكيكدة: تواصل عملية البحث عن الصياد الغريق لليوم الثالث على التوالي
بقلم أمينة داودي

أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة ، أن عملية البحث عن الصياد الغريق متواصلة لليوم الثالث على التوالي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه تم تسخير كل الوحدات العملية و16عون حماية مدنية، و06 غطاسين وقائد الوحدة البحرية.

وأشار البيان، إلى أن هناك صعوبة في المسالك كون المنطقة جبلية والشاطئ صخري، بالإضافة إلى انعدام شبكة الإتصالات بالمنطقة
وأوضح ذات المصدر، أنه إنضم 11 غطاس من جمعية الغطاسون الخير المتطوعين ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة، سكيكدة وسطيف.
وقد تم تقسيم الأعوان والغطاسين لفرق مع غطس حر لغطاسي الجمعية وتمشيط الشاطئ من طرف الأعوان، لتبقى العملية متواصلة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=948181

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com