سكيكدة.. تواصل عملية البحث عن الصياد المفقود بالبحر لليوم السادس

تتواصل اليوم الإثنين، عملية البحث عن الصياد المفقود في البحر بولاية سكيكدة، لليوم السادس على التوالي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد استأنفت كل من الوحدات العملية الرئيسية تمالوس ورمضان جمال عملية البحث.

وانضم إلى عملية البحث، كل من غطاسي الحماية المدنية وفرق الدعم لكل من ولايتي عنابة وجيحل.

وتعرف عملية البحث عدة صعوبات من بينها صعوبة المسالك كون المنطقة جبلية والشاطئ صخري، وانعدام شبكة الاتصالات بالمنطقة، وهيجان البحر.

وتم نصب خيمة من طرف أهل الغريق المفقود في البحر.

هذا ويشرف على هذه العملية، مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة العقيد براهيم محمدي.