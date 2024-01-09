سكيكدة.. تواصل عملية البحث عن المفقود بالشاطئ العسكري 01

استأنفت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الثلاثاء، عملية البحث عن الشخص المفقود بالبحر على اثر سقوطه من جدار بالشاطئ العسكري 01.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، أنها سخرت لهذه العملية شاحنة إطفاء، شاحنة إطفاء خفيفة. سيارة اسعاف، سيارة ربط، حافلة،14 عون بمختلف الرتب،09 غطاسين.

كما أشارت ذات المصالح، أن عملية البحث متواصلة بفرق راجلة على طول الشاطئ.

جدير بالذكر، أن الشاب هاوي للصور سقط في البحر أثناء إلتقاطه صورة تذكارية علىإاثر ارتفاع الأمواج.

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