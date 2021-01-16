سكيكدة.. توقف عملية البحث عن الصياد المفقود بالبحر بسبب الأحوال الجوية

توقفت اليوم السبت، عملية البحث عن الصياد الهاوي “فاخت ابراهيم” المفقود بالبحر في سكيكدة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فسيتم إستئناف عملية البحث عن الصياد المفقود، غدا الأحد.

هذا وانضم لعملية البحث غطاسين إثنين متطوعين من النادي الرياضي الكوكب الأزرق.

وأوضح البيان، إنه وبالتشاور بين فرق غطاسي الحماية المدنية وغطاسي النادي الرياضي الكوكب الأزرق، فقد تم توقيف عملية البحث.

وجاء ذلك، بسبب صعوبة المسالك، كون المنطقة جبلية والشاطئ صخري والمسلك صعب.

بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الوادي المؤدي لمكان التدخل، والظروف الجوية من تساقط للأمطار الغزيره.

كما تم تجنب الجروف الصخرية واضطراب البحر، وإنعدام شبكة الاتصالات بالمنطقة.

هذا وتتم عملية البحث، تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة.