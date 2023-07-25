سكيكدة: توقيف إمرأة وشخصين مشتبه فيهم في إندلاع الحرائق

كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة، عن توقيف ثلاث مشتبه فيهم في إضرام النيران بعدة مناطق في الولاية.

وحسب بيان لمجلس قضاء سكيكدة تحوز “النهار” على نسخة منه، فقد تم مباشرة بعد اندلاع الحرائق في اكثر من 12 نقطة بالولاية. تم مباشرة تحقيق لمعرفة الأسباب و توقيف الفاعلين.

كما أسفر التحقيق عن توقيف ثلاث مشتبه فيهم من بينهم إمرأة. تم تقديمهم وفق إقليم الاختصاص بمحكمتي القل والحروش.

وجاء في البيان أنه تم التخلي عن الملفين لفائدة قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد.