سكيكدة: توقيف تحفظي لرئيس دائرة الحروش عن أداء مهامه

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قرارا يقضي بتوقيف تحفظي لرئيس دائرة الحروش بولاية سكيكدة.

وحسبما علمته “النهار” فإن قرار التوقيف التحفظي ضد رئيس دائرة الحروش بسبب عدم أداء مهامه على أكمل وجه.

ووأضافت ذات المصادر، أن القرار جاء بعد تراكم الملفات التي كان من المفروض أن يعالجها المعني، مثل مشكلة السكن بالدائرة.

بالإضافة إلى ملف التكفل بالعائلات المتضررة من الزلزال القوي الذي ضرب الحروش شهر نوفمبر من العام الماضي.

يذكر أن مقر دائرة الحروش كان مسرحا لعدة احتجاجات في الايام الماضية، آخرها اعتصام عدد من العائلات المتضررة من الزلزل المذكور ، والتي تنتظر التكفل بها، وفقا لوعود الجهات الوصية حينها.