سكيكدة: توقيف حارس مدرسة يخفي المخدرات في كراريس التلاميذ

فككت مصالح الأمن بولاية سكيكدة، لغز قضية نادرة، تورط فيها حارس ليلي بمدرسة تتعلق، بترويج المخدرات.

المشتيه فيه قام بإخفاء المخدرات بين كراريس تلاميذ قسم تحضيري بمدرسة أحمد بن فلامي بحي عيسى بوكرمة.

حيث تم كشف حيلة المتهم في قضية الحال الذي يقوم بتخزين المخدرات في خزانة كراريس التلاميذ قبل ترويجها ليلا.

اين عثر معلم بالقسم على صفيحة من المخدرات مخبأة داخل ورقة في خزانة كراريس التلاميذ بالقسم التحضيري رقم 2 .

ليقوم بإخطار مختلف الجهات الوصية ومنها مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا معمقا في القضية.

أين تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل ومن خلال دورية على مستوى الحي الموجودة على مستواه المدرسة، من رصد تحركات مشبوهة في محيط المدرسة ليلا .

واسفرت العملية بتوقيف شخص تردد على المدرسة وبعد تلمسه عثر بحوزته على كمية من المخدرات.

واثناء التحقيق معه كشف بأنه اشتراها من حارس المدرسة الذي تم توقيفه لإتمام الإجراءات المعمول قبل تقديم الاثنين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.