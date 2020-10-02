سكيكدة.. توقيف سارق دراجة نارية بحمادي كرومة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي “حمادي كرومة ” بولاية سكيكدة من إسترجاع دراجة نارية محل سرقة مع توقيف المتورط في القضية.

وباشرت الضبطية القضائية لفرقة الشرطة القضائية تحريتها بعد تلقيها شكوى من طرف الضحية ” صاحب الدراجة النارية “.

الضحية قام بركن دراجته النارية بأحد شوارع مدينه حمادي كرومة وغادر المكان ، بعد عودته لم يجدها.

وأسفر توزيع الأبحاث وتشكيل أفواج للبحث والتحري عن الدراجة النارية عن إسترجاعها وتوقيف المشتبه فيه ساعات قليلة من تلقي الشكوى.

المشتبه فيه قام بإخفاء الدراجة النارية بقبو بإحدى العمارات والمزود بباب حديدي محكم الإغلاق والذي تم فتحه واسترجاعها.

وبالموزاة مع استرجاع الدراجة نارية ، تمكن الفوج المكلف بالبحث والتحري من توقيف المشتبه فيه.

وتم انجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة سكيكدة أين تم إيداعه الحبس.