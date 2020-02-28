سكيكدة.. توقيف سيدة تستعمل الشعوذة للنصب على أصحاب المحلات بمرج الديب

أوقفت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن دائرة سكيكدة، سيدة نصبت على 7 من أصحاب المحلات بحي مرج الديب بعاصمة الولاية.

وحسب ما توفر من معلومات فإن المعنية إمرأة بالغة من العمر 45 سنة، كانت تستعمل الشعوذة للسيطرة على ضحاياها من أصحاب المحلات التجارية الواقعة بحي مرج الديب وسط المدينة.

حيث تقوم في أول زيارة بتصويرهم قبل أن تأخذ تلك الصور وتستغلها في أعمال شعوذة قبل أن تعود من جديد وتسلب أصحاب المحلات، المختصة في عدة مجالات، ما تريد بعد السيطرة عليهم بما قامت به.

كل ذلك قبل أن تصل مصالح الأمن المذكورة شكاوى مفادها سقوط العديد من التجار في فخ مشعوذة سلبتهم سلعًا وأموال بطرق ملتوية.

ليتم نصب كمين للمرأة وتوقيفها ومباشرة التحقيقات معها قبل تقديمها إلى الجهات القضائية للنظر في وضعيتها.