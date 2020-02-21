سكيكدة.. توقيف شاب تورط في قضية محاولة قتل بوسط المدينة

أوقفت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، مسبوقًا قضائيًا، يبلغ من العمر 35 سنة، تورط في جناية محاولة قتل.

حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي على إثر دوريات راكبة لعناصر الفرقة على مستوى شارع الإخوة سعدي بوسط مدينة سكيكدة.

أين لفت إنتباههم تجمع عدد من الفضوليين بالحي، وبإقتراب عناصر الشرطة من المكان تبيّن وجود شجار بين شخصين، أحدهما لاذ بالفرار بمجرد رؤيته لعناصر الشرطة، فيما تم توقيف الشخص الثاني بعين المكان والذي كان بحوزته سلاح أبيض ومصاب بطعنة على مستوى الصدر.

ليتم الإتصال مباشرة بعناصر الحماية المدنية لنقله على وجه السرعة إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج أين تم قبوله بمصلحة الجراحة.

فيما قام فوج آخر من الفرقة بتتبع المشتبه فيه وهذا من خلال تتبع أثار دم كانت موجودة داخل سلالم إحدى العمارات أين يقطن المشتبه فيه ناتجة عن إصابته هو الآخر على مستوى إصبعه، ليتم توقيفه في ظرف قياسي وتحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية .

مجريات التحقيق بيّنت أنّ الشجار بين المشتبه فيه والضحية سبقته ملاسنات بينهم سرعان ما تحول لشجار عنيف بينهما كاد أن يؤدي إلى مالا تحمد عقباه، غير أن التدخل السريع والفعال لقوات الشرطة جنّب ذلك.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيه ملف قضائي، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، وعقب إحالته على قاضي التحقيق أصدر في حقه أمر بالإيداع.