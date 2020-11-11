سكيكدة: توقيف شخصين متورطين في سرقة بطاريات شاحنات الوزن الثقيل

تمكن أمن ولاية سكيكدة من توقيف شخصين متورطين في سرقة بطاريات شاحنات الوزن الثقيل.

وتم توقيف المشتبه فيهما في حدود الساعة 3:00 صباحا، على إثر دوريات لعناصر أمن الولاية المناوبة.

وتم توقيف المشتبه فيهما وهما يحاولان نزع البطريات من الشاحنات المركونة بجانب الطريق العمومي.

وقام أمن ولاية سكيكدة بتحويل المشتبه فيهما لمقر أمن الدائرة ومباشرة تحقيق في القضية .

وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة، تم إسترجاع بطاريات أخرى تم سرقتها في وقت سابق.

كما تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما، تم بموجبه تقديمهم امام نيابة محكمة سكيكدة.

ويتابع المتهمان عن جناية السرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك.