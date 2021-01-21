سكيكدة.. توقيف شخصين وحجز أكثر من 100 قرص مهلوس

وعلى إثرها تم وضع خطة أمنية مكنت من توقيف السيارة والمشتبه بهما في ظرف وجيز.

وأثناء إخضاع السيارة للتفتيش تبين انها محملة 100 قرص من المؤثرات العقلية نوع “برومازيبام06ملغ”.

وقد تم تحويل المتورطين إلى المصلحة وإنجاز ملف جزائي في حقهما وتقديمهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة أين تم إيدعهما الحبس.