سكيكدة: توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية سكيكدة من توقيف شخصين. يبلغان من العمر 36 و 48 سنة وحجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي فرقة البحث والتدخل BRI لمعلومات حول نشاط مشبوه لشخصين بمدخل حي صالح بوالكروة بوسط مدينة سكيكدة. ويتعلق ببيع وترويج المخدرات في أوساط شباب مدينة سكيكدة.

بالمقابل تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهما بمدخل صالح بوالكروة. وبإخضاعهما للتلمس الجسدي عثر بحوزة أحدهما على مخدرات صلبة (كوكايين) بوزن 0.60 غرام.

إضافة إلى ورقتين شفافتين فارغتين خاصتين بلف المخدرات الصلبة (كوكايين). ليتم تحويلهما للمصلحة.

بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهما ملف قضائي تم بموجبه تقديمهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.

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