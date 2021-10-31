سكيكدة: توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات
تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية سكيكدة من توقيف شخصين. يبلغان من العمر 36 و 48 سنة وحجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين”.
حيثيات القضية تعود إلى تلقي فرقة البحث والتدخل BRI لمعلومات حول نشاط مشبوه لشخصين بمدخل حي صالح بوالكروة بوسط مدينة سكيكدة. ويتعلق ببيع وترويج المخدرات في أوساط شباب مدينة سكيكدة.
بالمقابل تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهما بمدخل صالح بوالكروة. وبإخضاعهما للتلمس الجسدي عثر بحوزة أحدهما على مخدرات صلبة (كوكايين) بوزن 0.60 غرام.
إضافة إلى ورقتين شفافتين فارغتين خاصتين بلف المخدرات الصلبة (كوكايين). ليتم تحويلهما للمصلحة.
بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهما ملف قضائي تم بموجبه تقديمهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.
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قالمة: توقيف 5 أشخاص وحجز أوراق نقدية مزورة
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، من الإطاحة بجمعية أشرار تنشط في مجال توزيع أوراق نقدية مزورة.
وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمة للدرك الوطني بقالمة، جاءت هذه العملية بعد اتصال من تاجر أفاد بوجود أشخاص على متن سيارة حاولوا اقتناء مواد غذائية بواسطة أوراق نقدية مزورة.
وأضاف المصدر، أنه بعد تلقي النداء تم وضع خطة عملياتية أسفرت عن توقيف 5 أشخاص تترواح أعمارهم مابين 21 و28 سنة ينحدرون من ولاية سكيكدة.
ومكنت العملية من حجز 13 ورقة نقدية فئة 2000 دج مقلدة، و5 أوراق نقدية فئة 1000 دج. وكذا 13 ورقة نقدية فئة 500 دج و4 أوراق نقدية فئة 200دج.
وبعد تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة، صدر في حق ثلاثة منهم أمر بإيداع الحبس المؤقت. فيما تم إطلاق سراح آخر ووضع الموقوف الخامس تحت الرقابة القضائية.
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