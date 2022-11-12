سكيكدة: توقيف شخصين وحجز 1300 مشروب كحولي

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين قشرة في سكيكدة، من توقيف شخصين، وحجز أكثر من 1300 وحدة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لأمن الولاية، تعود وقائع العملية لمعلومات تحصلت عليها الفرقة مفادها وجود سيارة تحمل كمية من المشروبات الكحولية.

لتتمكن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية من تحديد مسار المركبة وتكليف أفواج عملياتية لتوقيفها.

وحاول المشتبه بهما الفرار بمجرد رؤيتهم لقوات الشرطة التي تمكنت من توقيفهما وحجز 1300 وحدة من المشروبات الكحولية. ليتم حجزها إضافة إلى قارورة غاز مسيل للدموع.

هذا وتم إتخاذ لإجراءات القانونية وتقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة.