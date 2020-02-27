سكيكدة: توقيف شخصين وحجز 600 قرص مهلوس بحمادي كرومة

أوقف، عناصر الشرطة بالأمن الحضري العاشر بأمن ولاية سكيكدة شخصين ، أعمارهم 50 و31 سنة بتهمة الحيازة والمتاجرة في المؤثرات عقلية.

العملية تعود إلى ورود معلومات إلى فرقة الشرطة القضائية مفادها وجود شخص بوجود يروج المهلوسات ببلدية حمادي كرومة بحي 164 مسكن.

وأسفرت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيه الذي كان يتخد من طاولته لبيع السجائر لترويج المهلوسات.

أين تم على إثر ذلك توقيف المشتبه فيه وبحوزته 8 أقراص مهلوسة من نوع بركيديل 5 ملغ.

وأثناء التحقيق مع المشتبه فيه تيبن ان لديه شريك يبلغ من العمر 31 سنة إتخد من كوخه نقطة لنشاطه المشبوه.

خلال عملية توقيف شريك المشتبه فيه داخل مسكن تم ضبط كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة.

وقدرت كمية المهلوسات التي تم حجزها بـ أكثر من 600 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

وتتمثلت في 244 قرص تيقريثول 200 و400 ملغ، و180 قرص ريبيرال، وكذا 113 قرص لاروكسيل، 59 قرص باركيديل، 17 قرص كيتيل،

كما تم ضبظ داخل منزل المشتبه فيه 3 قنينات لارقاكتيل، قنينة لاروكسيل، وقنينة ايزوبيريدول .

وبعد إتمام الإجراءات المعمول بها أنجز ضد المشتبه فيهما ملف قضائي تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية.