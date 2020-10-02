سكيكدة.. توقيف شخص أثناء محاولته السرقة من داخل سيارة

أوقفت الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة، اليوم، شخصا أثناء محاولته السرقة من داخل مركبة.

المشتبه فيه مسبوق قضائيا ومعروف لدى مصالح الامن في مثل هذا النوع من القضايا وكان محل متابعة من طرف عناصر الفرقة.

وكان المشتبه فيه يترصد ضحاياه لسىرقة أغراضهم من المركبات المركونه في الشارع الرئيسي للمدينه الذي يعرف نشاط تجاري وحركة كبيرة للمواطنين.

وتم توقيف المعني بعد أن أمسك بمقبض باب إحدى السيارات لتعطيل غلقها من طرف صاحبها .

ذعناصر الفرقة كانوا في عين المكان أين تم توقيفه في حالة تلبس وهو يقوم بولوج لسيارة لسرقة أغراضها ذ.

وتم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة محكمة سكيكدة أين تم إيداعه الحبس.

وتعتبر عملية اليوم العملية الثانية من نوعها لعناصر الفرقة خلال يومين، حيث سبق وان أطاحت بشخص بساحة 1 نوفمبر بسكيكدة.